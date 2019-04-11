Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ

Узбекский лидер обсудил с гостями перспективы отношений двух стран.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 11 апреля принял делегацию ОАЭ во главе с министром по делам правительства и будущего Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана подчеркнул, что встречи на высшем уровне, прошедшие в марте этого года в Абу-Даби и Дубае, дали старт новому этапу партнерства между двумя государствами.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов

По итогам визита был подписан большой пакет двусторонних документов, в том числе по продвижению инвестиционных проектов в разных отраслях экономики на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов.

В ходе беседы стороны отметили, что необходимо продолжить обмен между госорганизациями, научными центрами, ведущими компаниями и предприятиями, а также банковско-финансовыми институтами.

Министр аль-Гергави подтвердил твердую приверженность руководства Эмиратов последовательному развитию отношений дружбы и партнерства между Узбекистаном и ОАЭ.