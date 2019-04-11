РАТС ШОС и ООН расширили правовую базу сотрудничества

Директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов и главы исполнительного директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Мишель Конинкс встретились на полях контртеррористической конференции ОБСЕ в Братиславе.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Исполнительный директорат контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба РАТС.

На полях контртеррористической конференции ОБСЕ в Братиславе состоялась встреча директора Исполкома РАТС ШОС Джумахона Гиесова и главы исполнительного директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Мишель Конинкс.

"Стороны отметили, что регулярные контакты и обмен мнениями на уровне руководства обеих организаций способствуют укреплению двустороннего взаимодействия. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве", - сказал представитель РАТС.

Руководители антитеррористических структур подчеркнули актуальность наращивания совместных усилий в борьбе с терроризмом в условиях глобализации деятельности международных террористических организаций, добавили в РАТС.

Sputnik / Болат Шайхинов Следующее заседание совета РАТС ШОС пройдет в сентябре в России

В октябре 2018 года в ходе конференции в Ташкенте РАТС ШОС и контртеррористическое управление ООН подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает активизацию двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.