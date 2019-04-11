Первая встреча: известны даты визита Токаева в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 апреля посетит республику с двухдневным государственным визитом, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Это будет первая встреча глав двух государств после вступления Касыма-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана.
На переговорах в узком и расширенном составах главы государств обсудят перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также рассмотрят приоритетные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.
Планируется принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие многоплановых отношений между нашими странами.
Президенты также примут участие в официальном открытии Года Казахстана в Узбекистане, который начнется концертом казахстанских артистов и станет логическим продолжением успешно завершившегося Года Узбекистана в братской соседней стране.