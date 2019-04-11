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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Первая встреча: известны даты визита Токаева в Узбекистан

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Это встреча будет первой с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым после вступления Касыма-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 апреля посетит республику с двухдневным государственным визитом, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Это будет первая встреча глав двух государств после вступления Касыма-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана.

На переговорах в узком и расширенном составах главы государств обсудят перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также рассмотрят приоритетные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин
Политолог рассказал, в какие страны отправится Токаев после визита в Москву
Президенты обменяются мнениями по вопросам углубления регионального сотрудничества и ключевым международным проблемам.

Планируется принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие многоплановых отношений между нашими странами.

Президенты также примут участие в официальном открытии Года Казахстана в Узбекистане, который начнется концертом казахстанских артистов и станет логическим продолжением успешно завершившегося Года Узбекистана в братской соседней стране.




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