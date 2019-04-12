В горах и на равнине: узбекские спецслужбы отрабатывают защиту населения

Прошел еще один день совместных учений силовых структур на востоке Узбекистана. Минобороны подготовило фоторепортаж.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. C 9 апреля в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях (территория Ферганской долины) проходят совместные командно-штабные учения подразделений Минобороны, МВД, МЧС, пограничных войск и других подразделений Службы государственной безопасности, Национальной гвардии. Они продлятся до 13 апреля.

© Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана Учсения на полигонах Восточного военного округа Узбекистана

Учениями руководит первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев.

© Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана Военные учения проходят в Узбекистане

"В четверг, 11 апреля, в соответствии с замыслом совместных командно-штабных учений на нескольких полигонах Восточного военного округа практически отрабатывались вопросы действия силовых структур по недопущению дестабилизации обстановки в регионе и обеспечению общественного порядка в приграничных населенных пунктах", - говорится в сообщении ведомства.