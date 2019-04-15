Соседи и партнеры: Токаев и Мирзиёев провели встречу в узком формате

Президенты Казахстана и Узбекистана говорили об актуальных вопросах сотрудничества двух стран в различных сферах.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу в узком формате в резиденции Куксарой.

Токаев 14 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

Мирзиёев назвал визит в страну последовательным продолжением заметно активизировавшегося в последние годы политического диалога.

Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан

"Мы высоко ценим то, что первым вашим государственным визитом в качестве президента Казахстана стал визит в Узбекистан. В этом мы видим яркое проявление приверженности дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами. Для нас Казахстан – близкий сосед и стратегический партнер. Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества", – сказал узбекский лидер.

Президент Казахстана также высоко оценил сотрудничество между странами.

"Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый уровень. Считаю своей задачей сохранить эти темпы. В Казахстане очень высокая потребность в сотрудничестве с братским Узбекистаном", – отметил Токаев.

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 5 Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в Узбекистан

На встрече президенты говорили об укреплении двусторонних отношений дружбы и добрососедства, сотрудничестве в области торговли, транспорта, промышленной кооперации, туризма и других сферах. Они также рассмотрели вопросы укрепления мира и безопасности в регионе, содействия урегулированию ситуации в Афганистане.