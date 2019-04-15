Соседи и партнеры: Токаев и Мирзиёев провели встречу в узком формате

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу в узком формате в резиденции Куксарой.
Токаев 14 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Мирзиёев назвал визит в страну последовательным продолжением заметно активизировавшегося в последние годы политического диалога.
"Мы высоко ценим то, что первым вашим государственным визитом в качестве президента Казахстана стал визит в Узбекистан. В этом мы видим яркое проявление приверженности дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами. Для нас Казахстан – близкий сосед и стратегический партнер. Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества", – сказал узбекский лидер.
Президент Казахстана также высоко оценил сотрудничество между странами.
"Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый уровень. Считаю своей задачей сохранить эти темпы. В Казахстане очень высокая потребность в сотрудничестве с братским Узбекистаном", – отметил Токаев.
- Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в УзбекистанПресс-служба президента Узбекистана
- Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в УзбекистанПресс-служба президента Узбекистана
- Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в УзбекистанПресс-служба президента Узбекистана
- Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в УзбекистанПресс-служба президента Узбекистана
- Государственный визит президента Казахстана Касым-Жормат Токаева в УзбекистанПресс-служба президента Узбекистана
На встрече президенты говорили об укреплении двусторонних отношений дружбы и добрососедства, сотрудничестве в области торговли, транспорта, промышленной кооперации, туризма и других сферах. Они также рассмотрели вопросы укрепления мира и безопасности в регионе, содействия урегулированию ситуации в Афганистане.