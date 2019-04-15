Президент Казахстана возложил цветы к монументу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, пребывающий в Узбекистане с государственным визитом, посетил площадь Мустакиллик, сообщает пресс-служба президента Узбекситана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма

Токаев возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма, являющемуся символом свободы, благородных устремлений и светлого будущего.

Напомним, что Президент Казахстана 14 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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15 апреля президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в расширенном составе подтвердили взаимное стремление выйти на уровень 5 миллиардов долларов в ближайшие годы. Переговоры с участием членов делегаций в лице руководителей министерств и крупных компаний двух стран прошли в Ташкенте.