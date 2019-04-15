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Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан

Госсекретарь МИД Франции посетит Узбекистан: чего ждать от визита

© AFP 2018 / LUDOVIC MARIN
Политика
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В рамках визита состоятся переговоры в Сенате Олий Мажлиса, кабмине и нескольких министерствах.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Госсекретарь Министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан посетит Узбекистан 16-17 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РУ.

"Шестнадцатого-семнадцатого апреля в Узбекистане будет находиться делегация Французской Республики во главе с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батистом Лемуаном", — говорится в публикации.

По данным ведомства, в рамках визита предусмотрены переговоры в Сенате Олий Мажлиса, кабмине, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли Узбекистана по вопросам развития двусторонних отношений в различных сферах.

Кроме того, делегация посетит Самаркандскую и Ташкентскую области, где ознакомится с ходом реализации проектов Французского агентства развития (ФАР).

Денежные купюры. Евро
© Sputnik / Антон Денисов
Узбекистан получил 150 миллионов евро на поддержку бюджета
В мае ФАР сообщало, что планирует предоставить правительству Узбекистана в 2018-2021 годах кредиты на общую сумму до 600 миллионов евро на проекты в сфере туризма, водоснабжения, строительство и модернизацию гидроэлектростанций, сельского хозяйства, систем отопления в Ташкентской области.

Позднее, в конце прошлого года, правительство Узбекистана и агентство подписали соглашение о предоставлении республике 150 миллионов евро — на поддержку расходов государственного бюджета. 

Соглашение об учреждении и деятельности ФАР в республике было подписано в декабре 2016 года. Тогда же агентство предоставило республике первый кредит в размере 23,5 миллиона долларов на модернизацию системы отходов в Самарканде. 

ФАР — агентство правительства Франции, созданное в 1941 году, финансирует проекты и программы в более чем 100 развивающихся странах. В 2017 году агентство выделило более 10,4 миллиарда евро на поддержку развития своей деятельности во всех странах.

Теги:
Делегация, визит, Франция, МИД Узбекистана



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