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Лондон поддержал усилия Ташкента по содействию миру в Афганистане

Dinara&Co
Политика
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Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в Ташкенте заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Дункана.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Руководство МИД Узбекистана и Великобритании обсудили в Ташкенте ситуацию в Афганистане, а также усилия узбекской стороны по содействию мирному диалогу в этой стране, сообщает МИД республики.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Дункана, прибывшего в республику с визитом. Во время обмена мнениями по международной и региональной повестке дня отдельное внимание они уделили афганской проблематике.

"Британская сторона поддержала усилия Узбекистана по содействию межафганскому мирному диалогу и реализации крупных инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Стороны констатировали активизацию двусторонних связей, подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-британских отношений и обсудили предложения по графику совместных мероприятий в 2019 году, добавили в МИД Узбекистана.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану.

Боевик движения Талибан
AP Photos / Allauddin Khan
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В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.




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