Президент Южной Кореи посетит Узбекистан

В программе визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан - выступление в Олий Мажлисе и посещение Самарканда.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18-21 апреля посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба.

Программой визита предусмотрено выступление Мун Чжэ Ина в Олий Мажлисе. Главы государств также примут участие в бизнес-форуме ведущих компаний двух стран и церемонии открытия Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте. Также президенты посетят Самарканд.

По итогам визита планируются принятие Совместной декларации, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, торговых контрактов, а также соглашений по реализации инвестиционных проектов.