Главу МВФ ждут с визитом в Узбекистане впервые за 10 лет

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард ожидают в Узбекистане с визитом в середине мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦБ страны.
"Визит директора-распорядителя МВФ запланирован в середине мая", - сказал представитель ЦБ. По его словам, глава фонда планирует обсудить с руководством Узбекистана вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Это будет первый визит главы МВФ в Узбекистан за последние десять лет. В 2009 году республику посетил директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан.
Как сообщалось ранее, постоянным советником от Международного валютного фонда в Государственном налоговом комитете Узбекистана стал Модестас Каселяускас.
Мирзиёев в начале сентября 2017 года подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. ЦБ тогда же девальвировал курс национальной валюты - сума практически в два раза.