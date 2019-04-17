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Пресс-брифинг директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард

Главу МВФ ждут с визитом в Узбекистане впервые за 10 лет

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Глава Международного валютного фонда планирует обсудить с руководством Узбекистана вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард ожидают в Узбекистане с визитом в середине мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦБ страны.

"Визит директора-распорядителя МВФ запланирован  в середине мая", - сказал представитель ЦБ. По его словам, глава фонда планирует обсудить с руководством Узбекистана вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Это будет первый визит главы МВФ в Узбекистан за последние десять лет. В 2009 году республику посетил директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан.

Постоянный советник от Международного валютного фонда (МВФ) Модестас Каселяускас
Государственный налоговый комитет
В Налоговом комитете Узбекистана представили советника от МВФ
В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кристин Лагард провели встречу в Нью-Йорке, где речь шла о техподдержке фондом предпринятой в республике валютной реформы. Особое внимание уделялось дальнейшим задачам — обеспечению профицитного исполнения госбюджета и стабильности банковской системы, либерализации внешнеторговой политики, а также реформирования государственной статистики и налогообложения.

Как сообщалось ранее, постоянным советником от Международного валютного фонда в Государственном налоговом комитете Узбекистана стал Модестас Каселяускас.

Мирзиёев в начале сентября 2017 года подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. ЦБ тогда же девальвировал курс национальной валюты - сума практически в два раза.




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