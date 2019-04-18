Мун Чжэ Ин рассказал, за что Южная Корея безгранично благодарна Узбекистану

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин накануне государственного визита в Узбекистан заявил в интервью, что корейцы очень благодарны этой стране.

Мун Чжэ Ин посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева 18-21 апреля.

"Народ Узбекистана тепло принял граждан корейского происхождения, которые более 80 лет назад лишились своего дома. Когда мы вспоминаем о том, что в то время Узбекистан и его население переживали сложные времена, связанные с началом Второй мировой войны, то наша благодарность становится еще больше. Республика Корея испытывает глубокое чувство уважения и дружбы к узбекскому народу, который оказал бескорыстную помощь в трудное время", - заявил Мун Чжэ Ин.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Южной Кореи посетит Узбекистан

По его словам, страны взаимодействовали с древних времен, о чем свидетельствуют древние корейские посланники, изображенные на фресках в музее "Афрасиаб".

Он напомнил, что сотрудничество Узбекистана и Южной Кореи активно развивается и сейчас. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг максимального за всю историю межгосударственных взаимоотношений стран показателя в 2,1 миллиарда долларов США.

По словам Мун Чжэ Ина, они с Мирзиёевым разделяют философию государственного управления, которая ставит на первое место народ и его интересы. На личном уровне отношения глав государств тоже дружественные.

"Я возлагаю очень большие надежды на будущее, которое наши страны создадут вместе. Доверие и добрые чувства, которые испытывают друг к другу народы двух государств, станут крепкими корнями, а опыт накопленного практического сотрудничества – полезной питательной средой. Я надеюсь, что Узбекистан и Республика Корея будут работать вместе, чтобы открыть эпоху мира и общего процветания в Евразии", - подчеркнул он.

Мун Чжэ Ин заявил, что сейчас в Узбекистане проживают 180 тысяч граждан корейской национальности. Примером развития взаимовыгодного практического сотрудничества он назвал проект строительства Устюртского газохимического комплекса на базе Сургильского газового месторождения.

По итогам визита президента Республики Корея в Узбекистан планируется принять Совместную декларацию, подписать весомый пакета межправительственных и межведомственных документов, торговых контрактов, а также соглашений по реализации инвестиционных проектов.