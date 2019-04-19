Переход на новый уровень: о чем говорили Мирзиёев и Мун Чжэ Ин

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели переговоры в узком и расширенном форматах.

Мун Чжэ Ин посещает Узбекистан с государственным визитом 18-21 апреля.

Мирзиёев назвал этот визит важным и долгожданным.

"Южная Корея является надежным и приоритетным партнером Узбекистана. Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в 2017 году. Тогда переговоры прошли в искренней и конструктивной обстановке, был подписан весомый пакет документов. Ваш нынешний визит придаст новый импульс развитию межгосударственных отношений", - сказал узбекский лидер.

Президент Кореи, в свою очередь, поблагодарил за приглашение в Узбекистан.

"Узбекистан - страна с древней и богатой историей в центре Великого шелкового пути. Сегодня ваша страна вступает в новую эру своего развития. Мы видим в Узбекистане партнера, занимающего важное место в Новой северной политике Южной Кореи, нацеленной на активизацию торговых и инвестиционных связей. Сегодня мы намерены вывести сотрудничество на уровень особого стратегического партнерства", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президенты обсудили перспективы развития всестороннего взаимодействия между странами. Лидеры государств сошлись во мнении по вопросам изыскания взаимовыгодных направлений партнерства, активного продолжения политического диалога и консультаций для регулярной "сверки часов".

Главы государств высоко оценили динамику торгово-экономического сотрудничества, отметив, что есть много возможностей для дальнейшего его наращивания, но нужно совершенствовать правовую и институциональную базу, активизировать визиты на различных уровнях и контакты между деловыми кругами.

Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

Южная Корея поддерживает практические усилия Узбекистана по укреплению атмосферы добрососедства в регионе, смягчению последствий Аральской трагедии, содействию мирному процессу в Афганистане. Узбекистан, в свою очередь, поддерживает миролюбивую политику Республики Корея, направленную на укрепление согласия на Корейском полуострове, заявили президенты.

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Основное внимание на переговорах в расширенном составе уделили вопросам развития практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества в энергетической, нефтегазовой, химической, горной, транспортной и логистической сферах, реализации перспективных проектов в области машиностроения, электротехники, текстильной и пищевой промышленности, развитии инфраструктуры.

Глава Узбекистана заявил, что намерен и далее оказывать всемерную поддержку корейским бизнесменам для того, чтобы они чувствовали себя в Узбекистане комфортно и уверенно.