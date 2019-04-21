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Военнослужащих Турции встретили в Ташкенте – подробности предстоящих учений

© AFP 2018 / OZAN KOSE
Политика
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Военная делегация Турции прибыла в Ташкент для участия в совместных учениях.

ТАШКЕНТ, 21 апр -  Sputnik. В субботу, 20 апреля, турецких военнослужащих встретили в Международном аэропорту Ислама Каримова.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, делегация прибыла для участия в совместных военных учениях.

Прямо из аэропорта гости отправились на полигон Фориш (Джизакская область), где в течение недели проведут несколько совместных мероприятий по боевой подготовке.

Напомним, 22-27 апреля на горном полигоне состоится тактико-специальные учения с участием военнослужащих вооруженных сил Пакистана и Турции. 

Учения пройдут согласно планам военного сотрудничества Узбекистана.

Теги:
Военные учения, учения, Турция, Узбекистан



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