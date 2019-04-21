Шавкат Мирзиёев лично показал главе Кореи Регистан - фотофакт

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Президенты Узбекистана и Южной Кореи - Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин вместе с супругами посетили исторические памятники Самарканда.

Глава Узбекистана лично знакомил гостей с историей Древнего города. Сперва президенты побывали в обсерватории и музее Улугбека.

"Отмечалось, что корейцы наслышаны о Мирзо Улугбеке, и каждый, кто воочию увидит его обсерваторию и посвященный ему музей, убедится в гениальности и колоссальном вкладе Улугбека в развитие науки", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Затем делегация посетила музей "Афросиаб".

Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

Музей повествует о трехтысячелетней истории Самарканда. Хранящиеся здесь уникальные экспонаты и настенные рисунки привлекают внимание туристов со всего мира, в том числе из Южной Кореи. На одной из фресок, датирующейся VII веком, изображена церемония приема правителем Самарканда посла древнекорейского государства Когурё.

Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

"Президент Южной Кореи с особым интересом осмотрел рисунки и отметил, что дружественные связи между народами уходят корнями вглубь прошлого. Он выразил уверенность, что традиции дружбы и сотрудничества будут продолжены и в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

Здесь же в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанным меморандумом о взаимопонимании между Академией наук Республики Узбекистан и Администрацией культурного наследия Республики Корея о сотрудничестве в сфере культурного наследия.

Президент Кореи с искренним восторгом ознакомился с визитной карточкой Узбекистана - Регистаном. Высокому гостю рассказали об истории строительства и архитектуре медресе, символике орнаментов и смысле надписей.

Пресс-служба президента Узбекистана Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

В ходе посещения мавзолея Амира Темура гостям было рассказано о политике государственного строительства нашего великого предка, его полководческом таланте, дипломатических связях с различными странами. История жизни и деятельности Сахибкирана, а также созданного им самого крупного государства своего времени произвела на гостей огромное впечатление.