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Солдаты на местности: Узбекистан, Пакистан и Турция готовы к учениям - фото

© Фото: Минобороны Узбекистана
Политика
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Совместные учения "Щит содружества – 2019" стартовали в Джизакской области 22 апреля и продлятся до 27 апреля.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Во вторник, 23 апреля, военнослужащие Узбекистана, Пакистана и Турции провели подготовительные занятия на полигоне Фориш.

© Фото: Минобороны Узбекистана
Военнослужащий армии Узбекистана

"Представители вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Турции провели рекогносцировку местности, а также обсудили организационные вопросы по проведению спецопераций", – сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана. 

© Фото: Минобороны Узбекистана
Военнослужащие Узбекистана, Пакистана и Турции в гористой местности

Совместные учения "Щит содружества – 2019" стартовали в Джизакской области 22 апреля и продлятся до 27 апреля.
На учениях перед военнослужащими армий трех государств стоят задачи по отработке самых эффективных способов и методов по предотвращению и борьбе с условными угрозами мирового и глобального уровня. Обменяться опытом и знаниями в ведении специальных операций в труднодоступной горной местности.    

© Фото: Минобороны Узбекистана
Представители вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Турции

Напомним, в октябре 2017 года на полигоне Фориш прошли совместные учения горно-стрелковых подразделений Узбекистана и России. А в июле 2018 года здесь прошли тактико-специальные совместные учения спецподразделений Узбекистана и Казахстана.

© Фото: Минбороны Узбекистана
Военнослужащие Узбекистана в Джизакской области
© Фото: Минобороны Узбекистана
Совместные учения "Щит содружества – 2019" стартовали в Джизакской области
Теги:
военные учения, Узбекистан, Джизакская область



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