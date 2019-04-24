Солдаты на местности: Узбекистан, Пакистан и Турция готовы к учениям - фото

Совместные учения "Щит содружества – 2019" стартовали в Джизакской области 22 апреля и продлятся до 27 апреля.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Во вторник, 23 апреля, военнослужащие Узбекистана, Пакистана и Турции провели подготовительные занятия на полигоне Фориш.

© Фото: Минобороны Узбекистана Военнослужащий армии Узбекистана

"Представители вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Турции провели рекогносцировку местности, а также обсудили организационные вопросы по проведению спецопераций", – сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

© Фото: Минобороны Узбекистана Военнослужащие Узбекистана, Пакистана и Турции в гористой местности

Совместные учения "Щит содружества – 2019" стартовали в Джизакской области 22 апреля и продлятся до 27 апреля.

На учениях перед военнослужащими армий трех государств стоят задачи по отработке самых эффективных способов и методов по предотвращению и борьбе с условными угрозами мирового и глобального уровня. Обменяться опытом и знаниями в ведении специальных операций в труднодоступной горной местности.

© Фото: Минобороны Узбекистана Представители вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Турции

Напомним, в октябре 2017 года на полигоне Фориш прошли совместные учения горно-стрелковых подразделений Узбекистана и России. А в июле 2018 года здесь прошли тактико-специальные совместные учения спецподразделений Узбекистана и Казахстана.

© Фото: Минбороны Узбекистана Военнослужащие Узбекистана в Джизакской области