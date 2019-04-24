Хлеб, соль и бронепоезд: Ким Чен Ын прибыл в Россию

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в среду в Россию. Его торжественно встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Главу Северной Кореи окружили девушки в традиционных русских народных костюмах с хлебом и солью. Затем Ким Чен Ын принял цветы и прошел по выстланой красной ковровой дорожке в здание вокзала.
Ким Чен Ына встретили в Хасане караваем. Встречавшие рассказывают, что отломить кусочек у него с первого раза не получилось. pic.twitter.com/CzxuMcLbqK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 апреля 2019 г.
Глава республики успел посетить Дом российско-корейской дружбы, которая находится на пограничном переходе.
Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в РФ. Председатель госсовета КНДР подчеркнул, что многие годы мечтал побывать в России, сообщает пресс-служба края.
Он добавил, что его отец - Ким Чен Ир - питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.
После недолгого пребывания в Хасане бронепоезд Ким Чен Ына отправился дальше во Владивосток. На 25 апреля запланирована встреча российского и северокорейского лидеров.
Давно известно, что северокорейские лидеры перемещаются исключительно на бронепоезде. Не стал исключением и Ким Чен Ын. Считается, что руководители КНДР стараются таким образом избежать рисков, связанных с авиаперелетами. Ранее в Россию уже доставили бронированный лимузин председателя госсовета.
Также во Владивосток для подготовки предстоящего саммита приехала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россиюпресс-служба администрации Приморского края
- Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россиюпресс-служба администрации Приморского края