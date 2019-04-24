Хлеб, соль и бронепоезд: Ким Чен Ын прибыл в Россию

Знаменитый бронепоезд главы КНДР прибыл в Россию. На 25 апреля запланирована встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным. В Россию уже прибыла охрана северокорейского лидера и его сестра Ким Ё Чжон.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в среду в Россию. Его торжественно встретили на станции Хасан в Приморском крае.

Главу Северной Кореи окружили девушки в традиционных русских народных костюмах с хлебом и солью. Затем Ким Чен Ын принял цветы и прошел по выстланой красной ковровой дорожке в здание вокзала.

Ким Чен Ына встретили в Хасане караваем. Встречавшие рассказывают, что отломить кусочек у него с первого раза не получилось. pic.twitter.com/CzxuMcLbqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 апреля 2019 г.

Глава республики успел посетить Дом российско-корейской дружбы, которая находится на пограничном переходе.

Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в РФ. Председатель госсовета КНДР подчеркнул, что многие годы мечтал побывать в России, сообщает пресс-служба края.

Он добавил, что его отец - Ким Чен Ир - питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.

После недолгого пребывания в Хасане бронепоезд Ким Чен Ына отправился дальше во Владивосток. На 25 апреля запланирована встреча российского и северокорейского лидеров.

Давно известно, что северокорейские лидеры перемещаются исключительно на бронепоезде. Не стал исключением и Ким Чен Ын. Считается, что руководители КНДР стараются таким образом избежать рисков, связанных с авиаперелетами. Ранее в Россию уже доставили бронированный лимузин председателя госсовета.

Также во Владивосток для подготовки предстоящего саммита приехала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.