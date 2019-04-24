Мирзиеев убежден, что при Зеленском узбекско-украинские отношения укрепятся

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского, сообщает МИД Узбекистана.

Мирзиеев убежден, что отношения между Узбекистаном и Украиной, основанные на принципах традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества будут только укрепляться и развиваться на благо обеих стран и народов. Президент Узбекистана пожелал Зеленскому крепкого здоровья, успехов и благополучия в его государственной деятельности. А дружественному народу Украины Мирзиеев желает мира и процветания.

Недавно, украинская делегация провела переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между Киевом и Ташкентом.

© Sputnik / Стрингер Президент-рекордсмен: Зеленский выиграл выборы на Украине

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского по телефону и заявил, что продолжит оказывать поддержку Киеву. Владимира Зеленского с победой уже поздравили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск. В совместном письме они заявили, что он может рассчитывать на поддержку ЕС в реформах на Украине. Из числа бывших советских республик Владимира Зеленского уже поздравили главы Беларуси, Грузии, Армении и Литвы, а также президент Польши.