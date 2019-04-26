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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу

Великий реформатор: Ли Чжаньшу сравнил Шавката Мирзиёева с Дэн Сяопинем

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Глава парламента Китая подтвердил готовность вносить конкретный вклад в реализацию принятых между странами соглашений.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По данным пресс-службы главы государства, Ли Чжаньшу выразил глубокое удовлетворение достигнутым высочайшим уровнем взаимоотношений с Узбекистаном, а также дал высокую оценку реализуемым в республике социально-экономическим реформам.

"По его словам, по своим масштабам и целям политика и реформы президента Шавката Мирзиёева дают полное основание сравнивать его с великим китайским реформатором Дэн Сяопинем", — говорится в публикации.

Ли Чжаньшу подтвердил готовность вносить конкретный вклад в реализацию принятых между странами соглашений и дальнейшее развитие полномасштабного партнерства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Председателем КНР
Пресс-служба президента Узбекистана
Шелковый путь для Узбекистана
В финале встречи стороны договорились об активизации межпарламентских контактов и проведении совместных мероприятий с целью глубокого изучения опыта в продвижении эффективных реформ и преобразований.

Сегодня в Пекине стартовал международный форум "Один пояс — один путь", в церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

Впервые форум прошел в 2017 году. Его цель состоит в укреплении механизмов межгосударственного сотрудничества путем развития сухопутных и морских путей. Сегодня в проекте участвуют 126 стран Азии, Европы и Африки. 

Узбекистан поддержал развитие проекта одним из первых. Технологии и ресурсы Китая помогут республике выйти на новые рынки, а также привлечь инвестиции для развития национальной экономики.

Теги:
Экономика, политика, один пояс-один путь, Китай, Пекин, Шавкат Мирзиёев



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