Великий реформатор: Ли Чжаньшу сравнил Шавката Мирзиёева с Дэн Сяопинем

Глава парламента Китая подтвердил готовность вносить конкретный вклад в реализацию принятых между странами соглашений.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По данным пресс-службы главы государства, Ли Чжаньшу выразил глубокое удовлетворение достигнутым высочайшим уровнем взаимоотношений с Узбекистаном, а также дал высокую оценку реализуемым в республике социально-экономическим реформам.

"По его словам, по своим масштабам и целям политика и реформы президента Шавката Мирзиёева дают полное основание сравнивать его с великим китайским реформатором Дэн Сяопинем", — говорится в публикации.

Ли Чжаньшу подтвердил готовность вносить конкретный вклад в реализацию принятых между странами соглашений и дальнейшее развитие полномасштабного партнерства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шелковый путь для Узбекистана

В финале встречи стороны договорились об активизации межпарламентских контактов и проведении совместных мероприятий с целью глубокого изучения опыта в продвижении эффективных реформ и преобразований.

Сегодня в Пекине стартовал международный форум "Один пояс — один путь", в церемонии открытия принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

Впервые форум прошел в 2017 году. Его цель состоит в укреплении механизмов межгосударственного сотрудничества путем развития сухопутных и морских путей. Сегодня в проекте участвуют 126 стран Азии, Европы и Африки.

Узбекистан поддержал развитие проекта одним из первых. Технологии и ресурсы Китая помогут республике выйти на новые рынки, а также привлечь инвестиции для развития национальной экономики.