Хамид Карзай: США должны честно бороться с терроризмом

ТАШКЕНТ, 26 апр - Sputnik. На полях 8 конференции по международной безопасности, Хамид Карзай, экс-президент Афганистана, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о том, как нужно бороться с терроризмом на международном уровне, почему были отменены мирные переговоры с талибами в Дохе, о роли Москвы в межафганском диалоге, какую опасность таит в себе грядущая Лойя Джирга в Кабуле, что нужно для рационального использования финансовых средств, поступающих от стран-доноров в Афганистан, а также о том, как предотвратить расхищение богатых природных ресурсов страны.

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По мнению Карзая, самый эффективный способ борьбы с терроризмом, учитывая опыт Афганистана, - это сотрудничество крупных держав. США, некоторые их европейские и восточные союзники должны быть честными в борьбе с терроризмом.

"Терроризм – это инструмент, которым некоторые пользуются. Поэтому нужно заставить их прекратить это делать, а это невозможно без обширного и честного сотрудничества", - говорит Карзай.

Никто не должен использовать терроризм в качестве инструмента. В начале джихада против бывшего СССР американцы и их сподвижники целенаправленно занимались взращиванием экстремизма, направив его против бывшего Советского союза, считает экс-президент Афганистана.

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"Плоды пожинает народ Афганистана. Пакистан занимался тем же. Я не хочу показывать пальцем и кого-то обвинять, я лишь хочу донести одну мысль, что пока терроризм и экстремизм будут использоваться как инструмент, эта проблема не решится. Я питаю большие надежды на то, что сейчас, когда весь мир столкнулся с проблемой терроризма, США и их союзники будут кооперироваться в своей антитеррористической деятельности с крупными державами, такими как Россия, Индия, Пакистан", - добавил он.

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Также Карзай напомнил, что заинтересованные в установлении мира в Афганистане страны должны предпринять все меры и использовать все необходимые средства.

"Конечно, нужен механизм, однако его создание возможно лишь тогда, когда в Афганистане воцарится мир и безопасность. Сейчас это невозможно. Но и страны, которые выделяют нам средства, должны делать это честно. То есть не должно быть так, что государство выделяет средства для Афганистана, а они до него не доходят", - говорит Карзай.

По его мнению, все это будет возможно, когда будет достигнут мир и спокойствие, когда правительство будет контролировать всю территорию страны, когда органы власти смогут контролировать, расследовать и правильно эксплуатировать природные богатства, когда будут заключаться контракты с частными фирмами. В условиях войны невозможно эксплуатировать природные богатства правильно.