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Шавкат Мирзиеев отбыл в Сурхандарьинскую область

Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент ознакомится с исполнением данных ранее указаний.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отправился в Сурхандарьинскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Визит будет проходить с целью проверки ранее отданных поручений президента по социально-экономическому развитию региона.

Недавно президент заявил, что лично будет контролировать несколько инвестиционных проектов по регионам. Он призвал установить прочные связи с иностранными инвесторами, помогать им от начала до завершения проекта.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Пресс-служба президента Узбекистана
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Как сообщалось ранее, Шавкат Мирзиёев вернулся из деловой поездки в Пекин, где встретился с лидерами стран, принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс - один путь", а также осмотрел новое здание Посольства Узбекистана в Китае.

Сообщалось также, что стала известна дата визита президента Узбекистана в Россию.

Теги:
Сурхандарьинская область, визит, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, президент



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