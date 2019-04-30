В МВД Узбекистана - новые кадровые назначения

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Узбекистан планирует продать госактивы почти 30 крупнейших предприятий В документе, подписанном президентом республики, говорится о намерении реализации 99% акций Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области, химических предприятий, содовых заводов и многого другого. 46

Разъяренный мужчина жестоко убил узбекистанку в магазине – страшные кадры Женщина работала кассиршей в сетевом магазине под Тулой. Разъяренный покупатель более двадцати раз ударил ее ножом и скрылся. 631