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В МВД Узбекистана - новые кадровые назначения

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (308)
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Назначения на ключевые должности произошли в ОВД Каракалпакстана, Самаркандской и Андижанской областей.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В региональных подразделениях Министерства внутренних дел произошли новые назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

Подполковник Торебеков Бахтияр Исмандиярович возглавил Отдел внутренних дел Кунградского района Республики Каракалпакстан.

Выездной прием отвественных лиц в Навоийской области
© Халқ билан мулоқот
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Подполковник Камалов Жасурбек Уразбаевич возглавил Отдел внутренних дел Тахиаташского района Республики Каракалпакстан.

Подполковник Искендеров Полат Конысбаевич назначен главой Отдела внутренних дел Шуманайского района Республики Каракалпакстан.

Подполковник Салиев Исак Мамутжанович назначен начальником Отдела внутренних дел Кегейлийского района Республики Каракалпакстан.

Подполковник Журакулов Бунёд Арзикулович занял пост начальника Отдела внутренних дел Булунгурского района Самаркандской области.

Подполковник Хамидов Дониёр Неъматович стал начальником Отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской области.

Майор Худойбердиев Жасурбек Рахмонжонович возглавил Отдел внутренних дел Андижанского района Андижанской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (308)
Теги:
назначения, МВД Узбекистана



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