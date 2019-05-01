Шавкат Мирзиёев примет Сергея Лаврова в Ташкенте: что обсудят стороны

МИД Узбекистана сообщил, что глава МИД РФ обсудит, в частности, борьбу с наркотиками.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 мая прибудет с рабочим визитом в Ташкент.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, Лавров будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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"Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых планируется обсудить ход реализации ранее достигнутых узбекско-российских договоренностей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.

Стороны обменяются мнениями по международной проблематике, вопросам обеспечения безопасности в регионе, включая содействие запуску мирного процесса в Афганистане.

Также в ведомстве отметили, что 3 мая Сергей Лавров примет участие в 11-й встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая состоится в Ташкенте.