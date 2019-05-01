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Шавкат Мирзиёев назначил нового хокима Сурхандарьинской области

© Фото: УзА
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (309)
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Президент республики, находясь с визитом в регионе, представил на должность главы администрации кандидатуру первого заместителя главы области по вопросам экономики и предпринимательства Туру Боболова.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Тура Боболов утвержден хокимом Сурхандарьинской области.

Как сообщает УзА, его кандидатуру представил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов.

Ранее Боболов занимал должность первого заместителя хокима области по вопросам экономики и предпринимательства.

Экс-хоким Сурхандарьинской области Баходир Пулатов
© Страница хокимията Сурхандарьинской области в Facebook
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Боболов родился в 1970 году. Трудовую деятельность начал кассиром областного управления государственной собственности. Затем работал начальником территориального управления Торгово-промышленной палаты, областного управления комплексного развития территорий.

Прежний глава области Баходир Пулатов оставил свой пост 2 апреля этого года из-за критики со стороны правительства.

Тогда на его место временно исполняющим обязанности хокима Сурхандарьинской области был назначен Тура Боболов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (309)
Теги:
назначение, хоким, Сурхандарьинская область



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