Шавкат Мирзиёев назначил нового хокима Сурхандарьинской области

Президент республики, находясь с визитом в регионе, представил на должность главы администрации кандидатуру первого заместителя главы области по вопросам экономики и предпринимательства Туру Боболова.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Тура Боболов утвержден хокимом Сурхандарьинской области.

Как сообщает УзА, его кандидатуру представил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов.

Ранее Боболов занимал должность первого заместителя хокима области по вопросам экономики и предпринимательства.

Боболов родился в 1970 году. Трудовую деятельность начал кассиром областного управления государственной собственности. Затем работал начальником территориального управления Торгово-промышленной палаты, областного управления комплексного развития территорий.

Прежний глава области Баходир Пулатов оставил свой пост 2 апреля этого года из-за критики со стороны правительства.

Тогда на его место временно исполняющим обязанности хокима Сурхандарьинской области был назначен Тура Боболов.