В столичном ГУВД – новое назначение

Зафар Алимов, который с 2015 года работал заместителем начальника УВД Ферганской области, стал главой Следственного управления.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Заместителем начальника ГУВД Ташкента – начальником Следственного управления назначен полковник Алимов Зафар Кодирджонович. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Алимов родился в 1976 году в Ташкентской области. Закончил Академию МВД Республики Узбекистан.

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Работу в органах внутренних дел начал в 1998 году с должности следователя следственного отделения Кибрайского РОВД Ташкентской области.

В 2001 – 2010 гг. он работал старшим следователем Следственного управления ГУВД Ташкента.

В 2010 – 2013 гг. работал заместителем начальника, затем начальником отдела Следственного управления ГУВД г. Ташкента.

В 2013 – 2015 гг. являлся заместителем начальника Яккасарайского РУВД (ныне – УКД ОВД) – начальником Следственного отдела.

С 2015 г. по апрель 2019 г. – заместитель начальника УВД Ферганской области – начальник Следственного управления.