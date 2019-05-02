17:27 02 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Владимир Зеленский

Зеленский готов удивить: штаб нового президента готовит "фишечки"

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Президентские выборы на Украине (36)
34 0 0

Инаугурация избранного президента Украины может стать необычной и интересной – по крайней мере именно об этом заявил глава штаба Зеленского.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского обещает стать мероприятием, подобного которому в новейшей истории страны еще не было.

С таким заявлением в интервью "Украинской правде" выступил член штаба Юрий Костюк.

Президент Украины Петр Порошенко
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Команда Порошенко планирует сорвать инаугурацию Зеленского – СМИ

По его свалом, есть официальная процедура, которую штаб Зеленского уважает, однако есть намерение «что-нибудь придумать».

"Готовимся - думаем о "фишечках", - отметил Юрий Костюк, отказавшись раскрывать подробности. Он лишь пообещал, что «такой инаугурации еще не было, это будет что-то интересное».

Дата вступления нового президента в должность пока обсуждается, говорится в сообщении.

Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей; Петра Порошенко — 24,45%.

Тема:
Президентские выборы на Украине (36)
Теги:
Владимир Зеленский, выборы президента, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото
Русалка в морских глубинах, или Как можно плавать на одном дыхании
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054