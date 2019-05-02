Зеленский готов удивить: штаб нового президента готовит "фишечки"

Инаугурация избранного президента Украины может стать необычной и интересной – по крайней мере именно об этом заявил глава штаба Зеленского.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского обещает стать мероприятием, подобного которому в новейшей истории страны еще не было.

С таким заявлением в интервью "Украинской правде" выступил член штаба Юрий Костюк.

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По его свалом, есть официальная процедура, которую штаб Зеленского уважает, однако есть намерение «что-нибудь придумать».

"Готовимся - думаем о "фишечках", - отметил Юрий Костюк, отказавшись раскрывать подробности. Он лишь пообещал, что «такой инаугурации еще не было, это будет что-то интересное».

Дата вступления нового президента в должность пока обсуждается, говорится в сообщении.

Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей; Петра Порошенко — 24,45%.