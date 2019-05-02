Зеленский готов удивить: штаб нового президента готовит "фишечки"

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского обещает стать мероприятием, подобного которому в новейшей истории страны еще не было.
С таким заявлением в интервью "Украинской правде" выступил член штаба Юрий Костюк.
По его свалом, есть официальная процедура, которую штаб Зеленского уважает, однако есть намерение «что-нибудь придумать».
"Готовимся - думаем о "фишечках", - отметил Юрий Костюк, отказавшись раскрывать подробности. Он лишь пообещал, что «такой инаугурации еще не было, это будет что-то интересное».
Дата вступления нового президента в должность пока обсуждается, говорится в сообщении.
Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей; Петра Порошенко — 24,45%.