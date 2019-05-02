Лавров: площадка для строительства АЭС в Узбекистане опеределена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Ташкент обсудил с узбекистанскими коллегами ход реализации масштабных совместных проектов, а также международную ситуацию.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Ташкенте по итогам двусторонних переговоров заявил, что плошадка для строительства атомной электростанции в республике при участии РФ уже опеределена, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

По словам министра, в скором времени пройдут консультации со специалистами по поводу дальнейшей реализации проекта.

"Площадка для АЭС определена, намечены консультации. Проект на ходу", — подчеркнул Лавров.

© Sputnik / Владимир Астапкович Шавкат Мирзиёев примет Сергея Лаврова в Ташкенте: что обсудят стороны

Совместный проект узбекской стороны и "Росатома" предполагает строительство АЭС, состоящую из двух современных блоков мощностью по 1,2 ГВт. Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года. Атомная станция не только позволит обеспечить Узбекистан бесперебойной электроэнергией, но и направить часть вырабатываемого электричества на экспорт.