Лавров: у РФ и Узбекистана очень тесное совпадение позиций по Афганистану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с визитом в Ташкенте, встретился со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В ходе пресс-конференции в Ташкенте Сергей Лавров заявил, что наметил с узбекскими коллегами дальнейшие шаги двух государств по содействию в урегулировании ситуации в Афганистане, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Виталий Белоусов Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан

По словам министра, стороны обсудили процессы, проходящие в Центральной Азии, в том числе "в контексте необходимости купировать террористическую и наркоугрозу, исходящую с территории Афганистана".

"Здесь у нас очень тесное совпадение позиций, наметили дальнейшие шаги о том, как и по двусторонним каналам и в русле существующих многосторонних механизмов содействовать урегулированию афганской ситуации таким путем, чтобы эта страна была стабильной и чтобы с ее территории больше не исходили никакие угрозы для наших соседей в Центральной Азии, да и для других стран", - добавил он.

Также глава МИД РФ рассказал журналистам, что площадка для строительства атомной электростанции в республике при участии РФ уже определена, в скором времени пройдут консультации со специалистами по поводу дальнейшей реализации проекта.

Сергей Лавров прибыл в Ташкент 2 мая. Запланирована его встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 3 мая Лавров примет участие в 11-й встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая состоится в Ташкенте.