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Стало известно, кто стал послом Узбекистана в Польше

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky
Политика
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Решение было принято на 19-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Верхняя палата парламента республики Узбекистан 4 мая 2019 года на пленарном заседании назначила чрезвычайного и полномочного посла республики Узбекистан в Польше, сообщает МИД республики.

Посол Узбекистана получил престижную премию в Исламабаде
© Facebook / МИД Узбекистана
Посол Узбекистана получил престижную премию в Исламабаде
Им стал Бахром Бабаев, который ранее работал советником посольства.

В начале года, новым послом Узбекистана в ОАЭ был назначен Бахтиер Ибрагимов.

Напомним, что Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан провел пленарное заседание на котором были рассмотрены 23 вопроса и 8 законов. В работе заседания приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, представители отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Теги:
посольство, Узбекистан, Польша, Посол



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