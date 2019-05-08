Что стоит за решением Ирана по СВПД

Иран прекратит исполнение части своих обязательств по СВПД. Соответствующее уведомление было направлено послам Франции, Германии, Великобритании, Китая и России.

ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik, Алексей Долгин. Заявление опирается на пункты 26 и 36 соглашения, согласно которым в случае несоблюдения сделки одним из участников – читай: США – другие могут предпринять ответные меры.

Предыстория

В 2015 году Иран и шесть стран в лице России, США, Великобритании, Китая, Франции и Германии достигли соглашения по многолетней проблеме иранской ядерной программы. Странами был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Иран обязывался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны-участницы – снять введенные ранее экономические и финансовые санкции.

© AP Photo / Andy Wong Китай намерен соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США

В 2017 году вышел очередной доклад МАГАТЭ, в котором подтверждалось, что Иран соблюдает все условия сделки, однако США обвинили Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия. Восьмого мая 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановлении всех санкций, в том числе в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.

Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Администрация Трампа требует пересмотреть соглашение и дополнить его новыми условиями по "сдерживанию" Исламской Республики. Решение вызвало шквал критики со стороны других стран-участниц.

Иранский демарш

По мнению главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, последнее решение Ирана является не отказом от сделки, а скорее дипломатическим демаршем.

"Восьмого мая исполняется ровно год, как Дональд Трамп объявил об этом крайне опасном для всего мира и безопасности шаге, и нынешний иранский демарш приурочен к годовщине этого решения", – сказал он.

При этом сенатор отметил, что понять решение Тегерана нетрудно (хотя оно и не приветствуется) и остается надеяться, что все ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения. Того же мнения придерживается и его заместитель Владимир Джабаров. По его словам, если Дональд Трамп никак не отреагирует на этот шаг, последствия могут быть очень плачевными.

Пресс-служба президента Украины Трамп совершил ошибку: как мир отреагировал на выход США из ядерной сделки

Сегодня этот вопрос обсудили на переговорах в Москве министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его российский коллега Сергей Лавров. Открывая встречу, Лавров назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой, а главной ее причиной он считает безответственное поведение США.

Зариф отметил, что страна не намерена выходить из соглашения, однако терпение Ирана подошло к концу. Оставшимся в ядерной сделке сторонам дается 60 дней на выполнение своих обязательств, особенно в банковском и нефтяном секторах.

"Неспособность сделать это побудит Исламскую Республику прекратить соблюдение ограничений на уровень обогащения урана и модернизацию тяжеловодного реактора Арак", – говорится в заявлении.

По мнению ряда экспертов, Иран будет придерживаться сделки только в том случае, если ЕС сможет обеспечить стабильное сотрудничество в финансовой и банковской сфере. В противном случае сохранение СВПД будет бессмысленным.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что альтернативы СПВД сегодня не существует.

"Идеально ли это соглашение? Идеален ли СВПД для наших отношений с Ираном? Нет. Но что у нас есть лучше этого по ядерному вопросу? Я ничего не вижу", – отметил он.

Несмотря на желание сохранить соглашение, в республике нарастает пессимизм. Так, в августе прошлого года Джавад Зариф усомнился в том, что подписанты от ЕС готовы на издержки, которые от них потребуются. По его словам, европейские лидеры больше говорят, чем делают, и вряд ли готовы дать отпор США.

Прогнозы

В настоящее время Тегеран пытается склонить своих партнеров к отказу от подчинения санкциям США, однако, по мнению американских аналитиков, эта стратегия с треском провалится. В силу стремительного ухудшения экономического положения Ирану в конечном итоге придется сесть за стол переговоров с США.

Иранцы это понимают и хотят максимально оттянуть момент до следующих президентских выборов в надежде, что Трампа не изберут на второй срок. Ни для кого не секрет, что вероятность поражения действующего президента довольно высока. Руководство страны надеется, что новый глава Белого дома будет настроен менее агрессивно и с ним можно будет вести конструктивный диалог. Возможно, именно по этой же причине ЕС медлит с конкретными шагами по сохранению сделки.

По мнению экспертов, Иран может активизировать свою ядерную программу, чтобы использовать этот фактор в дальнейших переговорах. Тогда консультации можно будет вести "по существу", а не на косвенные темы вроде региональной политики Тегерана.