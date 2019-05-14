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Кадровое решение в столичном хокимияте - назначен новый замхокима города

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
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Должность получил бывший заместитель хокима Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. У хокима города Ташкента появился новый заместитель. Им стал бывший заместитель хокима Ташкентской области Алимардон Каршиев.

Как сообщает Kun.uz со ссылкой на собственный источник, Алимардон Каршиев займется вопросами связей с общественными и религиозными организациями.

В администрации Ташкентской области Каршиев также отвечал за связь с общественными и религиозными организациями.

Между тем бывший заместитель хокима Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями Шухрат Турдикулов назначен на новую должность – он возглавил организационно-кадровую службу столичного хокимията.

Теги:
назначение, Хокимият Ташкента, Хокимият, Ташкент



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