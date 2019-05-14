Посол Республики Корея покидает Узбекистан после трех лет работы

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Посол Республики Корея Квон Ён У завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщает МИД республики.
Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел совещание с послом.
Стороны отметили, что благодаря продуктивной работе отношения между двумя странами динамично развиваются во многих сферах, в том числе экономической, инвестиционной, туристической и культурной. Также активно ведется сотрудничество и по другим направлениям.
Уже в 2018 году товарооборот между странами вырос на 50%, составив более 2 млрд долларов.
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Министр высоко оценил деятельность посла и его большой личный вклад в сотрудничество между республиками. Квон Ён У находился в стране более трех лет.
Напомним, глава Кореи Мун Чжэ Ин в апреле совершил официальный визит в Узбекистан. По итогам переговоров на высшем уровне отношения между Узбекистаном и Южной Кореей вышли на абсолютно новый уровень.