Названы темы переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео впервые посетит Россию. Во вторник с ним проведет переговоры министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, после чего их примет президент России Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудит с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы горячих точек — Ирана, Сирии, Венесуэлы, а также стратегическую стабильность и разоружение. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"<...> также будут обсуждены наиболее актуальные вопросы, очевидно, что эти вопросы двусторонних отношений, это вопросы стартстабильности и разоруженческая тематика, это горячие региональные точки — это Иран, Сирия, Венесуэла, денуклеаризация Корейского полуострова и другие важные вопросы", — цитирует Пескова РИА Новости.

Встреча Путина и Помпео состоится после прибытия российского лидера в Сочи из Астрахани. Ожидается, что это будет после 18:00 во вторник.

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Майк Помпео в преддверии встречи написал в Twitter , что в ходе переговоров сторонам необходимо будет найти пути дальнейшего развития, невзирая на возможные расхождения во взглядах.

Дмитрий Песков считает, что новый этап в отношениях России и США возможен только после переговоров президентов двух стран. Ранее агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии. Официальных инициатив от Вашингтона по встрече Путина и Трампа в Кремль пока не поступало.