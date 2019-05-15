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Встреча двух столиц: Ташкент и Париж готовят совместные проекты

Встреча двух столиц: Ташкент и Париж готовят совместные проекты

Политика
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Планируется упрощение визового режима, сотрудничество в сфере строительства и туризма.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Встреча между представителями двух стран состоялась в администрации Ташкента, сообщает пресс-служба хокимията столицы. Заместитель мэра Ташкента Даврон Хидоятов принимал сегодня директора Центра политических и иностранных дел в Париже Фабьена Бауссарта.

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Стороны обсудили перспективные направления для реализации инвестиционных проектов в Узбекистане, позитивную тенденцию в законодательной сфере, которая способствует эффективному и прозрачному ведению бизнеса в республике.

Встреча двух столиц: Ташкент и Париж готовят совместные проекты
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Встреча двух столиц: Ташкент и Париж готовят совместные проекты

Иностранная делегация по достоинству оценила масштабные реформы в Узбекистане, направленные на экономическое развитие и рост благосостояния народа республики. Отмечено также, что упрощение визовых процедур способствует ведению активного диалога между странами и привлекает все больше туристов.

Встреча двух столиц: Ташкент и Париж готовят совместные проекты
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Встреча двух столиц: Ташкент и Париж готовят совместные проекты

Фабьен Бауссарт отметил заинтересованность французских бизнесменов в реализации совместных проектов с Узбекистаном, в частности, с Ташкентом, и предложил сотрудничать в сфере строительства и туризма.

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На встрече Даврон Хидоятов заверил, что власти Ташкента готовы развивать торгово-экономические и культурные связи с высокотехнологичной Францией, привлекать инвестиции и передовые технологии и увеличивать поток туристов.

Напомним, что с 1 мая 2019 года вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Франции о воздушном сообщении. Соглашением регулируются вопросы развития и эксплуатации двусторонних международных воздушных сообщений назначенными авиапредприятиями.

Теги:
сотрудничество, Хокимият Ташкента, Ташкент, Ташкент, Париж



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