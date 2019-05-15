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Секретари советов безопасности РФ и Узбекистана встретились в Бишкеке

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Патрушев и Махмудов уже проводили переговоры на прошлой неделе.

ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. Секретари советов безопасности РФ и Узбекистана Николай Патрушев и Виктор Махмудов подтвердили, что план взаимодействия между аппаратами стран на 2018-2019 годы выполняется успешно.

Рабочая встреча коллег состоялась в Бишкеке, пишет РИА Новости. Стороны обсудили российско-узбекские отношения, а также взаимодействие на международных и региональных площадках.

На прошлой неделе Патрушев и Махмудов участвовали в четырнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран-членов ШОС, которая состоялась в Бишкеке. Переговоры были посвящены совместной борьбе государств-членов ШОС против терроризма, экстремизма и незаконного оборота оружия и наркотиков.

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Теги:
Бишкек, Николай Патрушев, Узбекистан, Россия



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