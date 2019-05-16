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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов обсудит в Душанбе борьбу с терроризмом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Абдулазиз Камилов проведе ряд двусторонних встреч и обсудит борьбу с терроризмом и наркотиками.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит 17-18 мая Душанбе, сообщает МИД Узбекистана.

Совместно с делегацией, Камилов примет участие в Конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность" и 7-м Совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония".

Также Камилов проведет встречи с главами делегаций.

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Напомним, в прошлом году представители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Японии встречались в Токио для обсуждения практических аспектов сотрудничества между странами. Речь шла о сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства и туризма, а также о торговле и инвестициях.

В начале мая этого года в Ташкенте прошло 11-е заседание государств-участников меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии. 

Теги:
МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Наркоторговля, наркотики, Наркотики, Террористы, Терроризм, Душанбе, Душанбе, Узбекистан, Узбекистан, Таджикистан, Таджикистан, Абдулазиз Камилов



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