Американские врачи посетят Узбекистан для закрепления отношений

Делегация во главе с Карлосом Родригесом-Галиндо посетит Узбекистан впервые и предполагает установить крепкие партнерские отношения с узбекской стороной.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Сегодня, 16 мая, в Ташкент прибывает делегация американских врачей, сообщает МИД Узбекистана.

"Тринадцатого мая 2019 года Посольством Узбекистана в США проведены посредством видеоконференции переговоры с вице-президентом американского детского исследовательского госпиталя St.Jude (город Мемфис, штат Теннеси) Карлосом Родригесом-Галиндо", - говорится в сообщении.

Данная поездка осуществляется в рамках реализации договоренностей, достигнутых в 2018 году в ходе посещения делегацией Посольства Узбекистана в США госпиталя St.Jude и обсуждения возможности сотрудничества в разработке национального плана по борьбе с раком у детей, выработки руководящих принципов лечения и проектов по наращиванию потенциала, образованию и исследованиям с целью расширения доступа к качественной помощи для каждого ребенка в Узбекистане.

Делегация во главе с Карлосом Родригесом-Галиндо посетит Узбекистан впервые и предполагает установить крепкие партнерские отношения с узбекской стороной. В ходе визита планируется подписать Соглашение о сотрудничестве между Научно-исследовательским медицинским учреждением St. Jude Children’s Research Hospital, Inc. и Министерством здравоохранения.

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Документ предусматривает установление прямых партнерских отношений в области лечения раковых заболеваний среди детей, в рамках которого запланировано проведение ряда мероприятий, в том числе выезды в отдаленные регионы республики. В рамках визита также запланированы встречи с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым, посещение Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови, Республиканского центра онкологии и радиологии, Института педиатрии и других медицинских учреждений.

Напомним, в марте 2018 года при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ была создана Глобальная евразийская региональная программа при участии экспертов по раку у детей из 12 стран континента.

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Основанный в 1962 году госпиталь St.Jude является одним из ведущих педиатрических лечебно-исследовательских учреждений, специализирующихся на лечении разных видов онкологических заболеваний среди детей. В сентябре 2018 года Всемирная организация здравоохранения выступила с Глобальной инициативой по борьбе с раком у детей, и St.Jude определен в качестве партнера по ее осуществлению.

Напомним, президент Республики Узбекистан встретился с губернатором штата Миссисипи Филиппом Брайантом и другими членами делегации из США. Данный визит является свидетельством интенсивного диалога и динамично развивающихся многоплановых отношений в рамках новой эры стратегического партнерства между Узбекистаном и Соединенными Штатами.

Губернатор американского штата поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал самые лучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

В результате встречи стороны подчеркнули рост взаимной торговли, успешную реализацию совместных программ и проектов по инвестициям.