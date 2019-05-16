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Шавкат Мирзиёев отправился в Андижанскую область

Шавкат Мирзиёев отправился в Андижанскую область

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (68)
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Президент посетит предприятия региона и проведет несколько деловых встреч.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Президент Узбекистана посетит Андижанскую область, сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в один из регионов страны. Глава государства ознакомится с ходом развития экономики и жизнью населения. Также Мирзиеёв проверит выполнение ранее данных указаний по развитию региона и определит ряд новых целей и задач для ответственных лиц. 

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой на Шаргуньском угольном месторождении в Сарыасийском районе.
пресс-служба президента РУ
Проверка продолжается: Мирзиёев на Шаргуньском угольном месторождении

Недавно глава государства посетил Фергану. Президент ознакомился с деятельностью предприятия "Ипак гиламлар" в Куштепинском районе Ферганской области и посетил совместное предприятие Listem-Fergana, а также побывал на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе. Индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию завода более 875 миллионов долларов.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (68)
Теги:
Андижан, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана



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