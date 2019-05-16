Названа дата инаугурации Владимира Зеленского

Украинский парламент отказался назначить инаугурацию на 19 мая несмотря на то, что на этой дате настаивал новоизбранный президент.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, пишет РИА Новости. Решение было принято спустя три с половиной недели после выборов.

В парламенте Украины ранее были зарегистрированы семь постановлений о проведении инаугурации: 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня. Сам Зеленский настаивал на 19 мая. Он заявлял, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Спикер Рады Андрей Парубий заявлял, что дата будет назначена на этой пленарной неделе — с 14 по 17 мая. Во вторник достичь согласия не удалось, и было решено отложить вопрос на четверг. Зеленский назвал депутатов нынешнего созыва "мелкими мошенниками" и обвинил их в "обмане". В тот же день у здания Рады прошла акция — собравшиеся требовали назначить дату инаугурации на 19 мая.

Центризбирком Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. За него проголосовали 73,22% избирателей, а его оппонента — действующего президента Петра Порошенко — поддержали 24,45% граждан страны.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату определяет парламент отдельным постановлением.