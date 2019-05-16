Названа дата инаугурации Владимира Зеленского

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, пишет РИА Новости. Решение было принято спустя три с половиной недели после выборов.
В парламенте Украины ранее были зарегистрированы семь постановлений о проведении инаугурации: 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня. Сам Зеленский настаивал на 19 мая. Он заявлял, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.
Центризбирком Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. За него проголосовали 73,22% избирателей, а его оппонента — действующего президента Петра Порошенко — поддержали 24,45% граждан страны.
По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату определяет парламент отдельным постановлением.