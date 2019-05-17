Мирзиёев поздравил Токаева с днем рождения

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.
Президент Узбекистана пожелал Токаеву крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности, передает пресс-служба Мирзиёева.
Лидеры стран в разговоре сделали акцент на то, что регулярные встречи на высшем уровне укрепляют узбекско-казахстанские отношения.
Главы государств подтвердили, что первый госвизит президента Казахстана Токаева в Узбекистан в апреле этого года открыл возможности для взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.
В конце беседы Мирзиёев пожелал Токаеву успешных президентских выборов в Казахстане, которые состоятся 9 июня.