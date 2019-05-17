17:37 17 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Мирзиёев поздравил Токаева с днем рождения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
43 0 0

Узбекский лидер пожелал Токаеву здоровья и успешных президентских выборов в Казахстане.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

Президент Узбекистана пожелал Токаеву крепкого здоровья и больших успехов в государственной деятельности, передает пресс-служба Мирзиёева.

Что Касым-Жомарт Токаев пообещал Мирзиёеву во время визита в Ташкент – видео
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Что Касым-Жомарт Токаев пообещал Мирзиёеву во время визита в Ташкент – видео

Лидеры стран в разговоре сделали акцент на то, что регулярные встречи на высшем уровне укрепляют узбекско-казахстанские отношения.

Главы государств подтвердили, что первый госвизит президента Казахстана Токаева в Узбекистан в апреле этого года открыл возможности для взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

В конце беседы Мирзиёев пожелал Токаеву успешных президентских выборов в Казахстане, которые состоятся 9 июня.

Теги:
Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный вид на минареты с сада
Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото
Спонсор ИГ*, перечисливший 50 млн рублей террористам, задержан в Москве
Лицом в землю – и в наручники: в Москве задержан крупный спонсор ИГ* – видео
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054