ФСБ: наращивание сил террористов обостряет ситуацию в ЦА

На данный момент международные террористы располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Международные террористы непрерывно проникают в страны СНГ, где сращиваются с местной оргпреступностью, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

"Наращивание сил террористов способствует существенному обострению обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью", - сказал Бортников.

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Также, по его словам, увеличиваются трансграничные потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции, а доходы от этой преступной деятельности используются для восполнения ресурсной базы террористов и расширения их боевых возможностей.

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Тенденция создания международными террористами новых плацдармов в Северной Африке и в Азии приобретает "устойчивый характер", считает Бортников.

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГИЛ "Вилаят Хорасан" уже сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии", - сказал Бортников.

Также стало известно о том, что международные террористы располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.

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По словам Бортникова, были добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты.

Также он добавил, что теперь террористы намерены использовать для совершения терактов не только вдов и жен боевиков, но и их детей.