12:00 21 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Оружие изъятое у боевиков ИГ

ФСБ: наращивание сил террористов обостряет ситуацию в ЦА

AFP PHOTO / STR
Политика
Получить короткую ссылку
6 0 0

На данный момент международные террористы располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Международные террористы непрерывно проникают в страны СНГ, где сращиваются с местной оргпреступностью, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

"Наращивание сил террористов способствует существенному обострению обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью", - сказал Бортников.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Абдулазиз Камилов обсудит в Душанбе борьбу с терроризмом

Также, по его словам, увеличиваются трансграничные потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции, а доходы от этой преступной деятельности используются для восполнения ресурсной базы террористов и расширения их боевых возможностей.

Центральноазиатский транзит ИГ*: как сегодня вербуют экстремистов >>

Тенденция создания международными террористами новых плацдармов в Северной Африке и в Азии приобретает "устойчивый характер", считает Бортников.

"Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГИЛ "Вилаят Хорасан" уже сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии", - сказал Бортников.

Также стало известно о том, что международные террористы располагают возможностями для производства химического оружия и биологических токсинов.

До конца своих дней. Как живут осужденные террористы >>

По словам Бортникова, были добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты.

Также он добавил, что теперь террористы намерены использовать для совершения терактов не только вдов и жен боевиков, но и их детей.

Теги:
ФСБ, Россия, Россия, Афганистан, Афганистан, Узбекистан, Узбекистан, Душанбе, Душанбе, Борьба с терроризмом, террорист-смертник, жены террористов, Террористы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первый турнир по скоростному восхождению Skyrunning в Ташкентской области
Покорители вершин: как прошел турнир по скайраннингу в Ташкентской области
"Показать, чем живем и дышим": узбекистанцы о киношколе "Содружество"
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054