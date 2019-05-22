СМИ: Тимур Ишметов назначен новым замминистра финансов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Новые назначения в Узбекистане: Ишметов Тимур был назначен первым заместителем министра финансов, сообщает Podrobno.uz.

До этого, с июня 2017 года Ишметов был первым заместителем председателя Центрального банка. Сейчас эту должность занял Илхом Норкулов, пишут СМИ.

Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте.

В 2000 году он закончил факультет "Финансы и кредит" Ташкентского финансового института, в 2005 году – магистратуру Бирмингемского университета по направлению International Money and Banking, а в 2007 году – факультет правоведения Ташкентского юридического университета.

Уже с 2000 года Ишметов - экономист Центрального банка.

У министра народного образования Узбекистана – новый заместитель >>

До апреля 2017 года он работал на различных должностях, а с апреля по июнь 2017 года работал первым заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям.

Напомним, вчера был назначен новый заместитель министра народного образования Темуржон Комилов.

Он будет отвечать за финансово-экономические вопросы в сфере народного образования. На этой должности Комилов сменил Атабека Назирова, тот с января работает директором Агентства по развитию рынка капитала.