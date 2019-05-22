Узбекистан выступил на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

В Женеве собрались 3000 делегатов из 190 стран мира, среди которых около 150 министров здравоохранения, а также представители ведущих международных организаций и фондов.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов выступил на 72-я сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает пресс- служба ведомства. Ранее он был избран вице-президентом от Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

В рамках своего выступления чиновник заверил, что в Узбекистане уделяется огромное внимание здравоохранению и вопрос всеобщего равного доступа граждан к медицинским услугам является на сегодняшний день одним из самых важных. За последнии три года в республике было принято более 150 нормативно-правовых актов. Благодаря этому возросла эффективность первично медико-санитарной помощи, систем экстренной и специализированной медицинской помощи.

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Также принят план развития на 2019-2025 годы, подразумевающий коренное изменение здравоохранительной системы в Узбекистане.

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Также министр здравоохранения Узбекистана говорил о достигнутых результатах в республике в области трансплантологии, кардиохирургии, иммунопрофилактики, развитии частного медицинского сектора, совершенствования психиатрической, фтизиатрической, эндокринологической помощи, поддержки здорового образа жизни и физической активности.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, в работе которого участвуют делегации всех стран-членов. Ее основные функции — определение направлений деятельности ВОЗ, выбор гендиректора организации, утверждение и контроль за бюджетом.