Узбекистан выступил на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов выступил на 72-я сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает пресс- служба ведомства. Ранее он был избран вице-президентом от Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.
В рамках своего выступления чиновник заверил, что в Узбекистане уделяется огромное внимание здравоохранению и вопрос всеобщего равного доступа граждан к медицинским услугам является на сегодняшний день одним из самых важных. За последнии три года в республике было принято более 150 нормативно-правовых актов. Благодаря этому возросла эффективность первично медико-санитарной помощи, систем экстренной и специализированной медицинской помощи.
Глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов стал вице-президентом ВАЗ>>>
Также принят план развития на 2019-2025 годы, подразумевающий коренное изменение здравоохранительной системы в Узбекистане.
Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, в работе которого участвуют делегации всех стран-членов. Ее основные функции — определение направлений деятельности ВОЗ, выбор гендиректора организации, утверждение и контроль за бюджетом.