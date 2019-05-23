12:03 23 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Мужчина закрывает портфель

У председателя Госкомстата Узбекистана - новый заместитель

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
26 0 0

Ранее Зияев работал на различных должностях в Кабмине республики.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Зохиджан Зияев назначен зампредом Госкомстата по информационно-коммуникационным технологиям и информационной безопасности, сообщает пресс-служба комитета.

Зияев имеет дипломы Ташкентского университета информационных технологий и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций.

Ранее Зияев работал в акционерном обществе "Узбектелеком", в 2012-2015 годах - начальником управления Государственного комитета связи, в 2015-2017 годах - начальником управления Министерства информационных технологий и связи, а также в 2017-2019 годах работал на различных должностях в Кабмине республики.

Теги:
Ташкент, Госкомстат, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Как в Латвии отбирают георгиевские ленточки у тысяч людей - видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054