У председателя Госкомстата Узбекистана - новый заместитель

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Зохиджан Зияев назначен зампредом Госкомстата по информационно-коммуникационным технологиям и информационной безопасности, сообщает пресс-служба комитета.
Зияев имеет дипломы Ташкентского университета информационных технологий и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций.
Ранее Зияев работал в акционерном обществе "Узбектелеком", в 2012-2015 годах - начальником управления Государственного комитета связи, в 2015-2017 годах - начальником управления Министерства информационных технологий и связи, а также в 2017-2019 годах работал на различных должностях в Кабмине республики.