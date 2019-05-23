Ташкент и Вашингтон обсудили, как в республике соблюдают религиозные свободы

В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Узбекская делегация обсудила с властями США осуществление "дорожной карты" по развитию религиозных свобод в республике, сообщает узбекистанский МИД.

По данным министерства, в Вашингтоне делегация провела двусторонние встречи с представителями Белого дома и госдепартамента США, в частности, с послом США по особым поручениям в сфере религиозных свобод Сэмом Браунбэком.

© sputnik Стас Этвеш Сколько узбекистанцев воспользовались горячей линией по вопросам религии

"На встрече с Браунбэком обсужден ход реализации "дорожной карты" в сфере свободы религии и убеждений, дальнейшие меры взаимодействия, направленные на исключение Узбекистана из так называемого "списка наблюдения" – стран, представляющих обеспокоенность в сфере религиозных свобод", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Американский дипломат приветствовал усилия Узбекистана по совершенствованию национального законодательства, в том числе разработку нового закона о свободе совести и религиозных организациях.

Представители госдепартамента особо отметили динамику развития религиозного образования и просвещения в стране, открытие новых мечетей, медресе и научно-исследовательских центров по теологии и хадисоведению, добавили в МИД Узбекистана.