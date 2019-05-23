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Ташкент. Узбекистан

Ташкент и Вашингтон обсудили, как в республике соблюдают религиозные свободы

© inga
Политика
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В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Узбекская делегация обсудила с властями США осуществление "дорожной карты" по развитию религиозных свобод в республике, сообщает узбекистанский МИД.

По данным министерства, в Вашингтоне делегация провела двусторонние встречи с представителями Белого дома и госдепартамента США, в частности, с послом США по особым поручениям в сфере религиозных свобод Сэмом Браунбэком.

Молитва, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
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"На встрече с Браунбэком обсужден ход реализации "дорожной карты" в сфере свободы религии и убеждений, дальнейшие меры взаимодействия, направленные на исключение Узбекистана из так называемого "списка наблюдения" – стран, представляющих обеспокоенность в сфере религиозных свобод", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Американский дипломат приветствовал усилия Узбекистана по совершенствованию национального законодательства, в том числе разработку нового закона о свободе совести и религиозных организациях.

Представители госдепартамента особо отметили динамику развития религиозного образования и просвещения в стране, открытие новых мечетей, медресе и научно-исследовательских центров по теологии и хадисоведению, добавили в МИД Узбекистана.

Теги:
религия, Вашингтон, США, Ташкент, Узбекистан



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