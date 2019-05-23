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Голибшер Зияев стал главой секретариата по координации приемных Арипова

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (314)
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Он будет курировать рассмотрение обращений предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Голибшер Мелибоевич Зияев стал заведующим Секретариата по организации и координации деятельности приемных премьер-министра Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

Многофункциональный центр предоставления госуслуг
© Sputnik / Алексей Куденко
В Узбекистане появятся приемные для обращений предпринимателей

Зияев будет курировать рассмотрение обращений предпринимателей.

Напомним, приемные решают насущные вопросы бизнесменов, включая иностранных инвесторов, в том числе посредством видеоконференцсвязи и выездных встреч.

Отметим, что приемные размещены в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, районах и городах в зданиях соответствующих центров государственных услуг. Эти заведения были открыты после указа Мирзиёева "О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (314)
Теги:
Абдулла Арипов, Узбекистан



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