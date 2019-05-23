Голибшер Зияев стал главой секретариата по координации приемных Арипова

Он будет курировать рассмотрение обращений предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Голибшер Мелибоевич Зияев стал заведующим Секретариата по организации и координации деятельности приемных премьер-министра Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

© Sputnik / Алексей Куденко В Узбекистане появятся приемные для обращений предпринимателей

Зияев будет курировать рассмотрение обращений предпринимателей.

Напомним, приемные решают насущные вопросы бизнесменов, включая иностранных инвесторов, в том числе посредством видеоконференцсвязи и выездных встреч.

Отметим, что приемные размещены в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, районах и городах в зданиях соответствующих центров государственных услуг. Эти заведения были открыты после указа Мирзиёева "О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности".