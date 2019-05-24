Камилов встретился с новым послом США: что они обсудили

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового посла США в республике Даниэля Розенблюма, передает узбекистанский МИД.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев принял делегацию из США во главе с губернатором штата

Стороны обсудили перспективы узбекско-американских отношений в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года.

Камилов и посол подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. Также они рассмотрели отдельные вопросы международного и регионального характера.

Розенблюм c 2014 года работал заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, в 2008−2014 годах занимал пост координатора помощи США странам Европы, Евразии и Центральной Азии.