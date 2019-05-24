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Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан

Названы даты визита президента Германии в Узбекистан

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию в январе.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Узбекистан с официальным визитом 27-29 мая. Он прибудет по приглашению Шавката Мирзиёева.

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По данным пресс-службы узбекского лидера, стороны обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, планируется обговорить взаимодействие в рамках формата Узбекистан – Евросоюз. 

Штайнмайер встретится с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, посетит Хорезмскую область, где пообщается с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также осмотрит исторические и архитектурные достопримечательности Хивы.

Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
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Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, которые поспособствуют укреплению отношений двух стран.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию в январе. Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер лично встретил узбекского лидера. Рядом с дворцом Бельвю был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.

В ходе визита Мирзиёев встретился с канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, а также осмотрел здание парламента ФРГ, и ему показали надписи, оставленные бойцами из Ташкента в 1945 году.

Теги:
официальный визит, Франк-Вальтер Штайнмайер, Узбекистан, Германия



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