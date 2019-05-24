Названы даты визита президента Германии в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Узбекистан с официальным визитом 27-29 мая. Он прибудет по приглашению Шавката Мирзиёева.

Sputnik Узбекистан Что связывает Германию и Узбекистан

По данным пресс-службы узбекского лидера, стороны обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, планируется обговорить взаимодействие в рамках формата Узбекистан – Евросоюз.

Штайнмайер встретится с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, посетит Хорезмскую область, где пообщается с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также осмотрит исторические и архитектурные достопримечательности Хивы.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Торговля на миллиард и надпись на Рейхстаге: визит Мирзиёева в ФРГ

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, которые поспособствуют укреплению отношений двух стран.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию в январе. Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер лично встретил узбекского лидера. Рядом с дворцом Бельвю был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран.

В ходе визита Мирзиёев встретился с канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, а также осмотрел здание парламента ФРГ, и ему показали надписи, оставленные бойцами из Ташкента в 1945 году.