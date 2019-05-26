Бывший прокурор возглавил хокимият Самарканда

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Новым хокими Самарканда официально утвержден Облакулов Бобурмирзо Саломович.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на внеочередном заседании Самаркандского городского Совета народных депутатов, которое состоялось 25 мая, Облакулов был назначен временно исполняющим обязанности хокима.
Прежний руководитель Самарканда Фуркат Рахимов освобожден от занимаемой должности. Он назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли. На должность хокима города он был назначен в августе 2017 года.
Бобурмирзо Облакулов родился в 1972 году в Каттакурганском районе. В свое время работал в Генеральной прокуратуре, прокуратуре Самаркандской области, а также в других структурах прокуратуры.