Бывший прокурор возглавил хокимият Самарканда

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Новым хокими Самарканда официально утвержден Облакулов Бобурмирзо Саломович.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на внеочередном заседании Самаркандского городского Совета народных депутатов, которое состоялось 25 мая, Облакулов был назначен временно исполняющим обязанности хокима.

© Фото: хокимият Самарканда Облакулов Бобурмирзо Саломович

Прежний руководитель Самарканда Фуркат Рахимов освобожден от занимаемой должности. Он назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли. На должность хокима города он был назначен в августе 2017 года.

Бобурмирзо Облакулов родился в 1972 году в Каттакурганском районе. В свое время работал в Генеральной прокуратуре, прокуратуре Самаркандской области, а также в других структурах прокуратуры.