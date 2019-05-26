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Бывший прокурор возглавил хокимият Самарканда

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (315)
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Прежний глава администрации переведен на новую должность.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Новым хокими Самарканда официально утвержден Облакулов Бобурмирзо Саломович.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на внеочередном заседании Самаркандского городского Совета народных депутатов, которое состоялось 25 мая, Облакулов был назначен временно исполняющим обязанности хокима.

© Фото: хокимият Самарканда
Облакулов Бобурмирзо Саломович

Прежний руководитель Самарканда Фуркат Рахимов освобожден от занимаемой должности. Он назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли. На должность хокима города он был назначен в августе 2017 года.

Бобурмирзо Облакулов родился в 1972 году в Каттакурганском районе. В свое время работал в Генеральной прокуратуре, прокуратуре Самаркандской области, а также в других структурах прокуратуры.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (315)
Теги:
назначение, Самарканд



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