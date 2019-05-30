Министры внутренних дел стран СНГ соберутся в Ташкенте

Такие встречи содействует взаимному обмену опытом и информацией между министерствами.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Заседание глав МВД государств-участников СНГ пройде в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Мероприятие состоится 31 мая. В нем примут участие министры внутренних дел Узбекистана, РФ, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, и заместитель министра внутренних дел Туркменистана.

На заседании обсудят обеспечение взаимодействия в борьбе с преступностью и по охране правопорядка.

В целях выполнения возложенных на него задач совет министров внутренних дел СНГ рассмотрит вопросы борьбы с преступностью, укрепления правопорядка и организации взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств.

Такие встречи содействует взаимному обмену опытом и информацией между министерствами внутренних дел.