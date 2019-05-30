Медведев прибыл в Ургенч на заседание совместной комиссии

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ургенч, центр Хорезмской области на северо-западе Узбекистана, для участия в заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств, сообщает РИА Новости.
Медведев прилетел в Узбекистан накануне и уже успел провести встречу с Шавкатом Мирзиеевым.
Дмитрий Медведев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым https://t.co/ujKE5dzrBc pic.twitter.com/rpnwEIiknU— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 30 мая 2019 г.
В международном аэропорту Ургенча высокого гостя встретили премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.
Она образована для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.
Руководители правительств Узбекистана и России обсудят вопросы международной повестки, обсудят итоги заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также будут рассмотрены перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических отношений.