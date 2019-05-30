Медведев прибыл в Ургенч на заседание совместной комиссии

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ургенч, центр Хорезмской области на северо-западе Узбекистана, для участия в заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств, сообщает РИА Новости.

Медведев прилетел в Узбекистан накануне и уже успел провести встречу с Шавкатом Мирзиеевым.

Дмитрий Медведев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым https://t.co/ujKE5dzrBc pic.twitter.com/rpnwEIiknU — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 30 мая 2019 г.

В международном аэропорту Ургенча высокого гостя встретили премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

© Sputnik / Екатерина Штукина Визит Медведева в Узбекистан: переговоры, встречи и контракты

Комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров Шавката Мирзиеева с Владимиром Путиным.

Она образована для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Руководители правительств Узбекистана и России обсудят вопросы международной повестки, обсудят итоги заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также будут рассмотрены перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических отношений.