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Медведев прибыл в Ургенч на заседание совместной комиссии

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ургенч, центр Хорезмской области на северо-западе Узбекистана, для участия в заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств, сообщает РИА Новости.

Медведев прилетел в Узбекистан накануне и уже успел провести встречу с Шавкатом Мирзиеевым.

В международном аэропорту Ургенча высокого гостя встретили премьер-министр Абдулла Арипов и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© Sputnik / Екатерина Штукина
Визит Медведева в Узбекистан: переговоры, встречи и контракты
Комиссия на уровне глав правительств была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров Шавката Мирзиеева с Владимиром Путиным.

Она образована для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Руководители правительств Узбекистана и России обсудят вопросы международной повестки, обсудят итоги заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также будут рассмотрены перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Россия, заседание, комиссия, Ургенч, Дмитрий Медведев



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